Calano le imprese registrate in Umbria

Nel primo trimestre del 2019 le imprese registrate in Umbria ammontano a 93.173, di cui 79.407 (l'84,7%) attive, una percentuale leggermente maggiore di quella relativa al dato nazionale (84,4%) e superiore di 4 punti all'80,5% del totale regioni centrali. Lo riferisce la Camera di commercio in base al rapporto "Cruscotto Statistico - dati congiunturali I trimestre 2019".

Rispetto alle 94.340 imprese di fine 2018, l'Umbria perde in tre mesi 627 imprese con una variazione negativa dello 0,7%; migliore la situazione a livello tendenziale, anche se sempre "negativa", con un -0,3% e 287 imprese perse rispetto al I trimestre del 2018 (che segnava 94.000 imprese).

Il 23,2% delle imprese registrate in Umbria appartiene al settore del commercio, seguono con il 17,7% l'agricoltura e con il 13,1% le costruzioni (fig. 3); anche a livello nazionale i tre settori appena menzionati sono i più importanti anche se la percentuale dell'agricoltura per il totale regioni incide in misura minore (12,2%).