Washington di scena a Umbria jazz '19

Kamasi Washington sarà tra i protagonisti di Umbria jazz 2019 con il suo nuovo album Heaven and Earth. Si esibirà all'Arena Santa Giuliana il 19 luglio.

Per Kamasi Washington, ricorda il festival perugino, si sono spesi "richiami a suggestioni non comuni", evocando John Coltrane per descrivere il suo approccio spirituale alla musica afroamericana, e Wynton Marsalis per l'impatto che il suo arrivo ha avuto sul microcosmo del jazz. Californiano, 38 anni figlio di un insegnante di musica, ha esordito con il disco The Epic, pubblicato nel 2015. Epico non tanto perché triplo (172 minuti) ma perché frutto di una complessità rara. Vi trovano sintesi - grazie ad un organico che prevede oltre ad una ricca (10 elementi) formazione strumentale anche un coro di 20 cantanti ed un complesso d'archi di 32 musicisti - molteplici influenze, dai generi più stradaioli del momento a precisi richiami ad un certo jazz radicale anni 70, dal gospel ai classici del soul e perfino alla tradizione accademica occidentale.