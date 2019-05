Premiati vincitori Impresa in azione

L'Itis Allievi-Sangallo di Terni con il progetto Auaja stop running, use aua now ha vinto l'edizione 2019 di Impresa in azione. Progetto al quale hanno partecipato 250 studenti-imprenditori di 11 istituti scolastici delle province di Perugia e Terni.

Si tratta del programma didattico di Junior achievement Italia che ogni anno forma all'imprenditorialità migliaia di ragazze e ragazzi delle scuole superiori di ogni parte d'Italia.

La finale regionale di Impresa in azione, è stata realizzata dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni presso il centro congressi camerale del capoluogo umbro.

I 19 studenti della classe terza Aia dell'Allievi-Sangallo di Terni hanno centrato il successo con un progetto che si è posto l'obiettivo di risolvere le esigenze di spostamento con lo sviluppo di un'applicazione web per la ricerca degli orari dei mezzi pubblici all'interno della città. Applicazione che può essere utilizzata gratuitamente su qualsiasi dispositivo connesso ad internet.