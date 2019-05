Gdf Catania sequestra 136 kg marijuana

(ANSA) - CATANIA, 21 MAG - Un corriere di droga è stato arrestato dalla guardia di finanza dopo che aveva consegnato il suo carico, 136 chilogrammi di marijuana, in un deposito di Misterbianco, nel Catanese, e ricevuto 10mila euro in contanti per la consegna. Le Fiamme gialle hanno sequestrato la sostanza stupefacente, che stimano avrebbe avuto un valore di mercato di un milione di euro, e arrestato l'uomo, M. T., 45 anni, della provincia di Terni già denunciato per analoghi reati. Indagini sono state avviate dopo che, durante un controllo del furgone guidato dall'uomo, investigatori hanno scoperto un doppio fondo sotto il pavimento calpestabile del vano posteriore dell'automezzo e trovato nell'abitacolo del veicolo una valigetta con banconote da 20 e 50 euro per complessivi 10mila euro. Una successiva perquisizione nel garage dal quale era uscito il furgone ha portato al ritrovamento di undici involucri con all'interno, complessivamente, 136 chili di marijuana.

L'uomo dopo l'arresto è stato condotto in carcere. (ANSA).