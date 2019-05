A domiciliari casalinga con droga a casa

Nascondeva in casa oltre 300 grammi di droga, tra marijuana, eroina e semi di canapa, una casalinga di 51 anni di Terni, posta agli arresti domiciliari dai carabinieri dopo una perquisizione nella sua abitazione di Giuncano.

In base a quanto riferisce l'Arma, alla donna - risultata già inquisita in passato - i militari sono arrivati dopo avere raccolto segnalazioni di un sospetto via vai di persone nella zona. A seguito di alcuni servizi di osservazione, i carabinieri hanno deciso quindi di bloccare un gruppo di persone che era appena uscito dall'appartamento. Avendo notato i militari la cinquantunenne ha quindi tentato di disfarsi di una busta bianca gettandola dalla finestra, venendo però notata.

Nella successiva perquisizione in casa sono state trovate cinque buste termosaldate e sottovuoto, di circa 60 grammi l'una, con marijuana, altri 52 grammi erano in un barattolo, sette grammi di eroina, un contenitore in plastica con semi di canapa indiana (sei grammi) e quattro flaconi di metadone.