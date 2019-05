Marini, gravi affermazioni Zingaretti

La presidente della Regione Umbria, Catiusia Marini, manifesta "tutto il suo stupore per la gravità delle affermazioni pronunciate dal segretario Nicola Zingaretti, che non corrispondono al dibattito ed agli atti dell'Assemblea legislativa dell'Umbria". "Ed inoltre - sostiene Marini in una nota - sono dirette a negare la pressante ed esplicita richiesta ricevuta durante la giornata del 16 aprile scorso, volta a determinare, in modo anomalo ed extraistituzionale, la mie dimissioni da Presidente della Regione Umbria, carica istituzionale eletta direttamente dai cittadini".

"Pur a fronte della fiducia e della presenza di una maggioranza politica all'interno dell'Assemblea legislativa ed anche di attestazioni diffuse per una chiusura regolata e anticipata della legislatura - ha annunciato inoltre la presidente - completerò la procedura prevista dallo Statuto regionale inerente le mie dimissioni, ciò non appena le mie condizioni di salute me lo permetteranno".



