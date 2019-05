In Aula il dibattito sulle dimissioni di Catiuscia Marini

Con l'intervento del consigliere Silvano Rometti, Socialisti riformisti, è cominciata la riunione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria dedicata all'esame delle dimissioni della presidente Catiuscia Marini. Che è presente in aula.

"E' una seduta particolare perché veniamo da un mese complicato" ha detto Rometti riferendosi al dibattito seguito all'indagine sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia. Si è poi soffermato sulle cose "che si potrebbero fare in pochi giorni" se non si arrivasse alla fine della legislatura, "anche in tema di sanità". "Non si può comunque arrivare alla scadenza naturale del 2020 - ha aggiunto - ma c'è modo e modo per farlo. Guardiamo anche a ciò che è successo nel resto d'Italia e la presidente Marini è stata l'unica a dimettersi". Rometti non ha comunque escluso un voto anticipato "entro l'anno". LEONELLI, IL MIO VOTO FAVOREVOLE NON CI SARA' Ha rivendicato la positività dell'operato istituzionale della Giunta regionale guidata da Catiuscia Marini - "in questi quattro anni sono state fatte cose significative" - ma il consigliere Giacomo Leonelli, Pd, ha detto che "in mancanza di fatti nuovi conclamati" il suo voto favorevole sulla fiducia alla governatrice "non ci sarà". Lo ha fatto intervenendo in Aula. Leonelli ha parlato della "retorica" dell'opposizione sulla vicenda delle dimissioni di Marini. Rivendicando "con forza e determinazione" le cose fatte. Come "il collegamento con il Frecciarossa su Perugia e la sanità benchmark in ambito nazionale". "Tenuto conto che molte delle cose presenti nella mozione di maggioranza saremmo comunque in grado di farle, anche in ordinaria amministrazione - ha però concluso Leonelli -, in mancanza di un fatto nuovo e conclamato in quest'aula che renda di fatto politicamente non procrastinabile la legislatura, non ci sarà". MANCINI, GUERRA INTERNA PD PAGATA DA UMBRI "Le dimissioni di Catiuscia Marini sono un atto di guerra interno al Pd che pagano i cittadini fuori": il capogruppo della Lega Valerio Mancini lo ha sottolineato intervenendo in Assemblea legislativa sulle dimissioni della presidente della Regione. Che a suo avviso "vanno accettate". "Domani - ha detto Mancini - non finisce il mondo. Ci sono Istituzioni che vanno al di là degli uomini e delle donne che sono qui. Gli umbri andranno avanti. C' è un popolo, ci sono imprese e lavoratori coraggiosi".

Data ultima modifica 18 maggio 2019 ore 12:38