Sbloccato cantiere Carducci-Purgotti

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Sbloccato il cantiere per la costruzione della nuova scuola Carducci-Purgotti di Perugia. È questo il risultato dell'incontro di oggi tra il commissario per il sisma 2016 Farabollini e l'assessore perugino a scuola ed edilizia scolastica Wagué nel corso del quale si è rinnovata la stretta collaborazione tra le due istituzioni.

"Abbiamo ricevuto dal tribunale di Ravenna, che ringrazio per la celerità con cui si è espresso - spiega il commissario in una nota- il via libera per autorizzare la rimodulazione della rete temporanea di imprese che ha l'appalto dei lavori. Questo ci consente di superare le difficoltà in cui il cantiere si è suo malgrado trovato per il concordato preventivo richiesto da una delle precedenti componenti dell'Rti. Con la piena disponibilità di tutti gli attori stiamo procedendo speditamente per predisporre tutti gli atti necessari alla rapida riattivazione del cantiere".