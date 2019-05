Sabato promozione card Scoprendo l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Una distribuzione speciale della card con la quale si possono ottenere sconti e agevolazioni in un gran numero di musei del sistema museale umbro, legata al progetto "Scoprendo l'Umbria" che la Regione sta portando avanti dal 2017 per promuovere tutto il territorio regionale attraverso i suoi musei: è l'iniziativa con cui il 18 maggio, nella Giornata internazionale dei musei, l'Assessorato regionale alla Cultura valorizzerà il ruolo dei musei come attori di partecipazione nelle loro comunità di riferimento.

"Le attività di promozione e comunicazione dei musei realizzate dalla Regione - osserva l'assessore regionale Fernanda Cecchini - si sono rivelate in anticipo e in sintonia con il tema della Giornata internazionale dei Musei 2019, incentrata sul nuovo ruolo dei musei come motori attivi della partecipazione. Da tempo il ruolo dei musei nella società sta cambiando e la maggior parte degli istituti è aperta a nuove strategie per allargare la platea dei visitatori e per essere più vicini alla comunità".