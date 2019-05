Si consolida fase espansiva per lavoro

Si consolida la fase espansiva dei programmi occupazionali delle imprese provinciali. La Camera di commercio di Perugia ha presentato i dati Excelsior sulle previsioni occupazionali delle imprese della provincia di Perugia relativi al mese di maggio 2019 e al trimestre maggio-luglio 2019.

In questo mese di maggio le imprese prevedono di immettere al lavoro 3.880 persone, con varie tipologie di contratto. Si tratta di 420 posti in più su maggio 2018, con una crescita percentuale a doppia cifra: + 12,1%.

Più contenuto, ma comunque significativo, l'avanzamento su base trimestrale: tra maggio e luglio 2019, le assunzioni previste saliranno a 12.240 (+ 8,2% sul precedente trimestre). In termini assoluti 930 entrate al lavoro in più.

"I dati Excelsior - ha commentato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - confermano la tendenza positiva già evidenziata nei primi mesi del 2019". "Purtroppo, c'è meno lavoro per i giovani e questo dato desta profonda preoccupazione" ha osservato.