Anche nonni protagonisti corsi per futuri genitori

Da circa tre anni nel consultorio di Foligno anche i nonni e le nonne partecipano attivamente agli incontri del Can, Corso di accompagnamento alla nascita, insieme alle mamme in attesa e ai futuri papà.

"I nonni - spiega Maria Antonietta Leonardi, coordinatrice ostetrica del Consultorio familiare - sono sempre più preziosi nel percorso di crescita dei loro nipoti, un punto di forza per i neo-genitori, un sostegno nella gestione dei bambini. Da qui l'idea di coinvolgerli per fornire loro suggerimenti utili per assicurare, ai neo genitori, un supporto mirato in base alle nuove conoscenze, nel rispetto reciproco dei propri ruoli".

Durante l'incontro - riferisce l'Usl 2 - si affrontano diversi argomenti tra cui l'allattamento materno, l'interpretazione del pianto del bambino, l'importanza del contatto mamma-bambino che non venga scambiato per "vizio", il supporto ai neo-genitori senza essere "invadenti" per facilitare la mamma in questo nuovo ruolo.