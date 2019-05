Cominciata campagna elettorale liste sostegno Ricci

Cominciata la campagna elettorale delle tre liste che sostengono Claudio Ricci, candidato alla presidenza della Regione Umbria. Si tratta di quelle Ricci presidente, Italia civica e Proposta Umbria.

Le "vele mobili" di "Nuova Umbria" partite dopo un incontro a Perugia sono state definite "il segno concreto di voler andare subito al voto per una Regione solida, efficiente e capace di fare sempre scelte di merito". L'obiettivo - è stato detto ancora - è "cambiare ma con la capacità di fare e secondo le risorse possibili". "In particolare - è stato aggiunto - per ridurre sprechi e inefficienze (utilizzando meglio le opportunità europee) per avere 50-100 milioni in più all'anno da investire in sviluppo-lavoro, meno tasse (a partire dall'Irap sulle attività) e più sostegni alle 30 mila famiglie in difficoltà del territorio regionale".

Sul piano politico, Ricci ha parlato di "liste di ricostruzione civile per fare dell'Umbria un modello nuovo di Governo civico".