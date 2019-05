Con Porchettiamo festival porchette

Un "progetto originale, profondamente radicato nel tessuto storico-culturale dei luoghi in cui si trova e di quelli che evoca attraverso il cibo, nato quando il fenomeno dello street food era tutt'altro che trendy".

'Porchettiamo - Il festival delle porchette d'Italia' rivendica così la sua natura "genuina e popolare" e si presenta per l'11/a edizione, sulla scia del successo dei primi dieci anni di vita.

L'appuntamento è ancora a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, dal 17 al 19 maggio, per un evento che si conferma come "una delle manifestazioni enogastronomiche più rappresentative del centro Italia e non solo" In piazza Vittorio Emanuele terzo sarà ancora quella dedicata agli stand per l'acquisto dei mini panini degustazione delle porchette provenienti dalle principali regioni italiane.

Affiancano una selezionata rosa di produttori umbri, le porchette provenienti da Lazio, Calabria, Sicilia (con la porchetta di maialino nero allevato allo stato brado ) e Sardegna (maiale sardo).