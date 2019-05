Travolto e ucciso su A1 dopo incidente

È stato indagato come atto dovuto con l'accusa di omicidio stradale l'autotrasportatore dell'est europeo che nella serata dell'8 maggio, lungo l'A1 in carreggiata nord, nei pressi di Orvieto, con il tir del quale era alla guida ha travolto un sessantacinquenne morto sul colpo.

La vittima, originaria della provincia di Cagliari ma da anni residente in Francia, era appena sceso dalla propria auto, una Jeep Renegade, e si trovava sulla corsia di emergenza dopo aver sbandato ed essere finita contro il guard rail laterale.

L'incidente iniziale, con danni solo al veicolo, non aveva coinvolto altri mezzi.

Sul posto, oltre al 118, anche la polizia stradale per i rilievi e le indagini.