Proseguono lavori su Centrale umbra

Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 75 Centrale umbra, avviati da Anas con un investimento di 15 milioni di euro.

In località Ospedalicchio di Bastia Umbra, dopo i lavori eseguiti sulla carreggiata in direzione Perugia e completati lo scorso 13 aprile, a partire dal 13 maggio saranno eseguiti gli interventi di risanamento sulla carreggiata opposta, in direzione Foligno. Per consentire le attività - ha reso noto Anas - sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Ospedalicchio sud in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno. Il transito sulla direttrice Foligno-Perugia sarà invece sempre consentito, con circolazione regolata a doppio senso di marcia in corrispondenza del cantiere. Il completamento dei lavori è previsto per fine giugno.

Nel frattempo proseguono anche i lavori in corso tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli.