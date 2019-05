Si decide come esame dimissioni Marini

La Conferenza dei capigruppo dell'Assemblea legislativa sta decidendo come procedere per l'esame in Aula delle dimissioni di Catiuscia Marini da presidente della Regione in seguito all'indagine sui presunti concorsi pilotati all'ospedale di Perugia.

In mattinata è stata infatti fissata la riunione del Consiglio sulla lettera con la quale la governatrice deve motivare la sua decisione. L'Assemblea dovrà decidere se accettare o respingere le dimissioni. In quest'ultimo caso la presidente avrà 15 giorni di tempo per decidere se confermarle o meno. (ANSA).