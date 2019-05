Marini in aula per esame dimissioni

La presidente della Regione Catiuscia Marini ha raggiunto Palazzo Cesaroni dove è in programma la riunione dell'Assemblea legislativa che deve esaminare le sue dimissioni in seguito all'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia. "Buongiorno a tutti" le sole parole dette ai tanti giornalisti che l'attendevano all'esterno.

Ancora in corso la riunione dei capigruppo dell'Assemblea che deve decidere come procederanno i lavori.

All'interno di Palazzo Cesaroni un via vai di consiglieri e dei componenti della Giunta regionale. Gli spazi dell'Aula riservati al pubblico sono affollati da giornalisti, fotografi, cineoperatori e persone che vogliono assistere alla seduta.