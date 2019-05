Amanda Knox tornerà in Italia

Amanda Knox tornerà a breve in Italia. Ha infatti accettato l'invito a partecipare alla prima edizione del Festival della giustizia penale in programma a Modena dal 13 al 15 giugno. La giovane americana accusata dell'omicidio di Meredith Kercher e poi definitivamente assolta parteciperà il 15 giugno a un incontro sul tema "Il processo penale mediatico". La notizia è riportata dal "Dubbio", il giornale del Consiglio nazionale forense. Il festival è organizzato dalla Camera penale di Modena.

Il festival "non esisteva quando venni erroneamente condannata a Perugia" ha scritto Knox in un tweet. "Sono onorata di accettare il loro invito - ha aggiunto - a parlare agli italiani questo evento storico e di tornare in Italia per la prima volta".

Il presidente della Camera penale di Modena Guido Sola ha confermato che l'americana ha accettato l'invito a partecipare all'evento. "Abbiamo pensato di invitarla - ha aggiunto - perché crediamo che sia un'icona del processo mass-mediatico".