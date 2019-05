Rinascita Norcia, strappati lenzuoli

Il comitato Rinascita Norcia ha denunciato che sono stati strappati "altri cinque lenzuoli" esposti per segnalare quelli che sono ritenuti i ritardi nella ricostruzione. "Vigliacchi" vengono definiti gli autori di quanto successo nella zona viale XX Settembre.

"Queste azioni intimidatorie contro i terremotati nursini che lottano per la rinascita, sono incomprensibili" sostiene il comitato in una nota. "A chi davano fastidio? Si vuole nascondere la verità? La protesta dei #lenzuolibianchi - aggiunge - continuerà, segnalando anche questi fatti agli organi di pubblica sicurezza. Come comitato Rinascita Norcia non ci faremo intimidire e continueremo ad operare per la rinascita urbanistica, economica e culturale del nostro amato territorio".