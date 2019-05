Conti in ordine per Scuola Villa umbra

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Bilancio consuntivo in attivo per la Scuola umbra di amministrazione pubblica. Il documento contabile 2018 e il bilancio di previsione 2019 sono stati approvati oggi pomeriggio dall'Assemblea consortile della Scuola presieduta dall'Ing. Stefano Guerrini, dirigente del Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, intervenuto in rappresentanza della Regione Umbria. Presenti anche Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Comune di Terni, Università degli Studi di Perugia, Arpa. La Scuola chiude il 2018 con i conti in ordine ed un avanzo di amministrazione di oltre 1 milione di euro. "Abbiamo costantemente tenuto sotto controllo i dati di gestione - sottolinea l'amministratore unico, Alberto Naticchioni - anche nel 2018, la Scuola non ha avuto necessità di ricorrere ad anticipazioni di cassa presso il tesoriere e non ha contratto mutui. Non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva, pur accantonato nel bilancio di previsione 2018-2020".