Sindaco Camerino, Cucinelli ci aiuti

(ANSA) - CAMERINO, 30 APR - Una lettera a Brunello Cucinelli, l'imprenditore umbro del cashmere, per chiedere un incontro in favore della comunità camerte. È l'iniziativa del sindaco di Camerino Gianluca Pasqui. "È un po' di tempo che La seguo, non potendo non apprezzare le iniziative benefiche che ha assunto e sta assumendo per restituire agli abitanti di Norcia e all'Umbria alcuni edifici molto significativi, non più utilizzabili, o crollati, a causa del terremoto - scrive il primo cittadino camerte -. Ritenendo gli umbri stretti 'cugini', mi sono determinato a rappresentarLe la nostra situazione. Molto è stato fatto ma tanto, tantissimo ancora manca. Non mi riferisco solo alla ricostruzione che non parte, ma anche ad alcune necessità impellenti ed insoddisfatte dall'attuale normativa. Abbiamo perduto tutti gli spazi espositivi e di aggregazione, dei quali mai come in questo momento abbiamo bisogno. Mi rivolgo ad un grandissimo imprenditore italiano, ad un grande uomo, per chiedere aiuto".