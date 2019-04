Ragazzo di 18 anni arrestato per spaccio

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 30 APR - Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per spaccio a San Giustino dai carabinieri che lo hanno trovato in possesso di diversi grammi di cocaina già confezionata in dosi.

I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Città di Castello da tempo tenevano sotto controllo il ragazzo che, sebbene avesse da poco superato la maggiore età, si sospettava avesse un discreto ruolo nello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio. Nei giorni scorsi le indagini e gli appostamenti svolti si sono conclusi con l'arresto del diciottenne, che è stato fermato e trovato in possesso della droga e di altro materiale usato per il peso e il confezionamento dello stupefacente. Il diciottenne è stato posto agli arresti domiciliari e processato stamani con rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato ed è stata patteggiata una condanna a due mesi di reclusione e 600 euro di multa.



