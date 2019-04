Porzi, esempio Segre sia monito forte

"Oggi, più che mai, l'esempio e le parole di Liliana Segre credo che debbano rappresentare un monito forte contro chi tenta di ignorare la storia": a dirlo è la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Donatella Porzi. "Dobbiamo parlare della Resistenza e della Costituzione ai nostri giovani - ha aggiunto - e dobbiamo interpretare con la nostra vita, con il nostro impegno politico e sopratutto con il rispetto del prossimo i valori liberali e democratici che l'hanno ispirata".

"Nel 74/o anniversario della Liberazione - ha detto Porzi - voglio ricordare il 25 aprile, specialmente in questo particolare momento storico, come l'evento fondamentale per la definizione della nostra identità democratica e nazionale.

L'acquisizione della democrazia che costò la vita a tanti uomini e donne, non è qualcosa di stabile e fermo, raggiunto per sempre, ma va continuamente difesa e garantita".



Data ultima modifica 25 aprile 2019 ore 18:34