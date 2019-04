"Scuole sicure", all'Umbria 139mila euro

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Al via l'operazione Scuole sicure 2019/2020 e "grazie al Ministro dell'Interno Matteo Salvini in arrivo in Umbria 139mila euro di cui quasi 60 mila solo a Perugia": lo sottolinea la Lega Umbria in una nota. "Abbiamo un Governo che passa dalle parole ai fatti - si legge nella nota - un Governo particolarmente attento ai territori e alle esigenze cittadine. Nell'operazione Scuole sicure rientrano anche Terni, con 46.525,92 euro, e Foligno, con 33.598, in una lotta senza confini contro uno dei mali peggiori della nostra società, la droga. I Comuni dovranno presentare la richiesta di finanziamento alla Prefettura entro il 31 maggio".

Il contributo è destinato nel prossimo anno scolastico alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza, all'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, al pagamento dello straordinario del personale della polizia locale, all'acquisto di mezzi ed attrezzature e a campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.