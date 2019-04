Sindaco Norcia, Notre Dame come Basilica

"Notre Dame come la Basilica di San Benedetto ci dicono che i monumenti simbolo della nostra Europa sono fragili e occorre un maggiore impegno quotidiano per difenderli e preservarli": così, con l'ANSA, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commentando l'incendio che ha pesantemente danneggiato la cattedrale di Parigi. E ricordando la 'casa di S. Benedetto' quasi completamente distrutta dal terremoto del 2016.

"Occorre lavorare sulla ricerca di strutture solide da rivedere nel tempo - ha detto ancora Alemanno - perché non possiamo più continuare a dare tutto per acquisito. Non possiamo più permetterci di perdere identità e valori che sono patrimonio di tutti".

Come per San Benedetto, il sindaco non ha dubbi sul fatto che "Notre Dame debba essere ricostruita così come era".

Alemanno esprime quindi "vicinanza a tutti i parigini e a tutti quelli che vogliono bene al patrimonio culturale, perché conosciamo bene il dolore che si prova in queste circostanze".



Data ultima modifica 16 aprile 2019 ore 11:33