Bando Voucher digitali Camera commercio

E' partito il 10 aprile scorso il nuovo "Bando Voucher digitali I 4.0" per l'anno 2019 lanciato dal Pid-Punto di impresa digitale della Camera di commercio di Perugia, per favorire la "digital trasformation" delle aziende locali ed agganciare la quarta rivoluzione industriale.

Nel triennio 2017-2019 sono stati stanziati attraverso i Bandi Voucher digitali 225.000 euro a fondo perduto, di cui 75.000 solo per l'annualità 2019.

"Attraverso i voucher la Camera di Commercio di Perugia - ha spiegato il suo presidente, Giorgio Mencaroni - offre un sostegno concreto a favore della digitalizzazione delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, che fanno più fatica a trovare le risorse per innovarsi. In poco tempo con i nostri Pid abbiamo facilitato centinaia di imprese provinciali che hanno avviato processi di digital trasformation".