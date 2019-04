Porzi, con Calre lavoro sui giovani

(ANSA) - BRUXELLES, 11 APR - Giovani, educazione e informazione, sussidiarietà attiva: sono queste le priorità principali su cui lavorerà quest'anno la Calre, Conferenza delle assemblee regionali legislative dell'Ue, che oggi, per la prima volta, ha riunito il suo 'standing committee' sotto la guida dalla presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi. "La nostra attività si è focalizzata su una serie di interrogativi, come quello sul futuro della Calre in un momento in cui si parla del futuro dell'Europa", spiega Porzi all'ANSA.

Alla Conferenza appartengono 74 regioni provenienti da 8 Paesi, "una realtà che può rappresentare, all'interno della governance multilivello, un anello molto importante della catena", continua Porzi. "Proprio per accorciare queste distanze, il nostro impegno sarà di lavorare fortemente sulla sussidiarietà attiva, cercando di rafforzare la nostra azione, in una rete con le altre istituzioni, a partire da Comitato Ue delle Regioni", prosegue la presidente della Calre. Una forte attenzione sarà data anche ai giovani, "dove si registrano due posizioni rispetto all'Europa: l'innamoramento del sogno europeo, che si concretizza nelle attività Erasmus e nei progetti di scambio che hanno dato la possibilità a molti dei nostri ragazzi di formarsi in un ambito culturale più ampio del Paese dal quale provengono", oppure, prosegue Porzi, "per una fascia della popolazione rimasta esclusa da questi meccanismi, a volte si vede prevalere un senso di non conoscenza e di rifiuto a priori dell'istituzione Europa. Su questo noi dovremo lavorare mettendo in evidenza luci e ombre di un'istituzione che nel corso degli ultimi 70 anni ci ha garantito la pace, e questo non è poco, ma forse non ha colmato le aspettative che i padri fondatori si erano prefissati".(ANSA).



