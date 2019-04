Norcia ha adottato il Piano regolatore

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 APR - Il Comune Norcia ha adottato il suo nuovo Piano regolatore generale che accompagnerà la ricostruzione post sisma. È stato approvato, come dice una nota dell'amministrazione comunale, nella seduta del consiglio comunale di martedì scorso, con l'unanimità dei presenti. Il nuovo Prg era atteso da oltre vent'anni. Diverse sono state le osservazioni propedeutiche alla fase iniziale del Piano, un supporto che sarà sviluppato nella fase successiva, in cui si pronunceranno tutti gli organi sovraordinati come Regione, Parco e Soprintendenza.

"Con orgoglio presentiamo questo strumento, sin da subito a disposizione dei tecnici, che disegna il futuro della città e sarà immediatamente a disposizione dei tecnici - ha detto il sindaco, Nicola Alemanno -. Attraverso la declinazione delle previsioni in esso contenute si potrà far sì che tutto il territorio nursino possa esprimersi al massimo delle sue potenzialità".