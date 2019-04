Reddito di cittadinanza, 9.200 domande

(ANSA) - PERUGIA, 9 APR - Sono 9.200 le domande per il Reddito di cittadinanza presentate fino a venerdì 5 aprile in Umbria, secondo i dati diffusi dalla Direzione regionale dell'Inps. Un numero analogo a quello registrato in Basilicata (9.854) e Friuli Venezia Giulia (9.905). Superiore soltanto al Molise (5.221), al Trentino Alto Adige (2.765) e alla Valle d'Aosta (1.031). Le regioni con il maggior numero di domande sono al momento la Campania (con 137.206) e la Sicilia (128.809).

In Umbria, in particolare, sono state presentate 2.893 domande da Perugia e 2.041 da Terni. Seguono Foligno (1.143), Spoleto (719), Città di Castello (631), Gubbio (591), Todi (428), Castiglione del Lago (402) e Orvieto (352).