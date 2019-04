Accordi Psicologi con Università e Anci

C'è l'impegno per una sempre più forte qualificazione della professione al centro di due nuovi protocolli d'intesa firmati dall'Ordine regionale degli psicologi con Anci Umbria e Università degli Studi di Perugia.

"Si tratta di accordi avanzati" ha detto David Lazzari, presidente degli psicologi. "Lavoriamo per un iter formativo sempre più adeguato - ha aggiunto - e per assicurare all'utenza dei professionisti qualificati".

Alla firma dei protocolli hanno partecipato il presidente dell'Anci Umbria Francesco De Rebotti e il rettore dell'Università Franco Moriconi.

Sulla sinergia con l'Ateneo, Lazzari - è detto in un comunicato dell'Ordine degli psicologi - ha sottolineato che si tratta di "un importante passo per migliorare il tirocinio pratico in psicologia".