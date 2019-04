Pubblico sempre più internazionale per Ijf19

Una edizione emozionante e coinvolgente, la più internazionale di sempre, con più di 300 eventi e 760 speaker da ogni parte del mondo. Con un bilancio anche sopra le aspettative dei suoi organizzatori chiude così, a Perugia, l'edizione 2019 del Festival internazionale del giornalismo. E la sua fondatrice, Arianna Ciccone, pensa già all'edizione 2020 che, come lei stessa ha annunciato si terrà dall'1 al 5 aprile, con l'hashtag ufficiale #ijf20.

"E' stato un festival strepitoso, clamoroso - ha detto Ciccone, co-fondatrice e alla direzione dell'Ijf insieme a Cristopher Potter - che ci ha spiazzato completamente. Avevamo intercettato che il pubblico sarebbe stato sempre più internazionale, ma non che sarebbe cresciuto in questo modo".

Un pubblico, quello del festival, sempre più giovane, sempre più cosmopolita, con Perugia che per cinque giorni è stata la destinazione di tantissimi giornalisti di testate nazionali e internazionali e un fiume di persone che ha partecipato in massa agli eventi.