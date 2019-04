Via al Festival giornalismo di Perugia

Sarà il luogo di incontro privilegiato per la discussione sul giornalismo e su temi cruciali che riguardano la società contemporanea il Festival del giornalismo, 13/a edizione, in programma a Perugia dal 3 al 7 aprile. "Sempre più aperto al mondo" come ha sottolineato la sua "anima" Arianna Ciccone.

In arrivo esperti, giornalisti, accademici, attivisti e pubblico da ogni parte del mondo. Oltre 600 speaker - il 49% composto da donne - quasi 300 eventi per cinque giorni intensi, da mattina a sera. Con loro anche Mahmood, autore e cantante vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Tra gli ospiti della prima giornata il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il missionario Alex Zanotelli per presentare il suo Manifesto contro il nuovo razzismo.

Il festival proseguirà tra tavole rotonde, presentazioni di libri, keynote speech, workshop, interviste e serate teatrali.

Tutto a ingresso libero e in live streaming.