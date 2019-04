Umbria jazz cerca nuove promesse

Conad rinnova la collaborazione con Umbria jazz per scoprire e valorizzare giovani talenti: aprono oggi le iscrizioni all'ottava edizione di Conad jazz contest, concorso riservato ad artisti italiani tra 18 e 28 anni. Una giuria completamente rinnovata - presieduta dal trombettista Paolo Fresu - valuterà live i concorrenti. In palio, come sempre, l'esibizione a Umbria Jazz, ma anche forme di sostegno alla carriera: un premio in denaro di 5.000 euro e un tour nei migliori jazz club italiani.

Tra le novità di quest'anno - spiega Uj -, l'ampliamento delle opportunità offerte al primo classificato per mostrare il proprio talento. Oltre all'esibizione sul palco di Umbria Jazz (Perugia, 12-21 luglio), che toccherà a tutti i 10 finalisti, il vincitore assoluto verrà invitato a suonare in occasione del "Jazz italiano per L'Aquila", considerato uno dei più grandi eventi jazzistici del Paese e testimonianza del sostegno concreto degli artisti alla ricostruzione civile, sociale e culturale del capoluogo abruzzese.