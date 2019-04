La storia Bacio al Festival del Giornalismo

C'è anche un incontro dedicato alla storia del Bacio perugina tra quelli del Festival del giornalismo di Perugia. Si terrà il 6 aprile alle 16 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani.

"Da Seneca, a Fedez, and beyond: il Bacio Perugina" il tema dell'appuntamento nel quale si racconterà di come il cioccolatino, con la sua "storia quasi centenaria", sia diventato "un'icona di comunicazione", sottolinea la Nestlè.

"Abbiamo scelto di condividere il percorso di comunicazione e lo storytelling che ne è scaturito - spiega Manuela Kron, direttore Corporate affairs & marketing consumer communication di Nestlè - attraverso un incontro incentrato su comunicazione e costume. Siamo orgogliosi di raccontare la storia mediatica del Bacio proprio a Perugia, città che lo ha visto nascere, accompagnandolo nel suo cammino di icona del Made in Italy, e dove ha sede la Perugina, punto di riferimento tra i principali poli produttivi di cioccolato in Europa per storia, tradizione e know-how".