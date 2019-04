Lavori in ospedale Castiglion del Lago

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 1 APR - I lavori per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'ospedale di Castiglion del Lago stanno procedendo regolarmente, secondo le tempistiche previste dal progetto che prevede la realizzazione di ulteriori corpi di fabbrica e la riorganizzazione funzionale dei servizi assistenziali nell'ambito dell'edificio storico.

La direzione aziendale "si scusa - riferisce una nota della Usl Umbria 1 - per eventuali disagi arrecati ai pazienti e agli operatori, che dipendono dalla necessità di svolgere le opere di ristrutturazione in condizioni di totale sicurezza, mantenendo contemporaneamente attivi i servizi sanitari". In particolare, per i donatori dell'Unità raccolta sangue, tutte le richieste di donazioni prenotate vengono garantite mediante un accesso settimanale il sabato e da aprile anche con l'apertura dell'ambulatorio una domenica al mese.