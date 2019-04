Inaugurato il nuovo volo Perugia-Malta

(ANSA) - PERUGIA, 1 APR - Con 60 passeggeri in arrivo e 132 in partenza è stato inaugurato oggi il nuovo volo Ryanair Perugia-Malta. Un taglio del nastro, con classico "battesimo" con gli idranti d'acqua dei Vigili del fuoco in funzione, e numeri "di buon auspicio", hanno commentato il direttore dello scalo perugino Umberto Solimeno e il presidente della Camera di commercio di Perugia Giorgio Mencaroni, presente in rappresentanza della società di gestione Sase. I nuovi collegamenti Perugia-Malta programmati fino alla fine di ottobre, sono operati con due frequenze settimanali, con partenze ogni lunedì e venerdì, per agevolare un breve soggiorno oppure una intera settimana di vacanza o lavoro.

Alla presentazione ufficiale del collegamento con Malta all'Aeroporto Internazionale dell'Umbria sono intervenuti anche l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Giuseppe Chianella e il sindaco di Assisi Stefania Proietti, oltre al direttore dell'Ente Turismo di Malta Claudio Zammit Trevisan.