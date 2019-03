Arrivano 4,8 milioni per interventi in 14 scuole

"Prosegue l'attuazione del Piano regionale con cui ci proponiamo di innalzare la qualità e la funzionalità degli edifici scolastici: è stato autorizzato dal ministero dell'Istruzione l'avvio e il completamento di ulteriori 14 interventi in altrettante scuole, attraverso l'accesso ai mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, i cosiddetti mutui Bei, per un importo complessivo di oltre 4,8 milioni di euro". Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Antonio Bartolini.

"Si tratta - sottolinea - delle economie accertate con riferimento al mutuo Bei 2015, relativo al Piano triennale 2015-2017 per l'edilizia scolastica finanziato dal precedente Governo. Auspichiamo che da parte dell'attuale governo prosegua lo stesso impegno, dotandoci delle risorse e degli strumenti necessari a sostegno della grande azione che Regione ed enti locali stanno portando avanti per la messa in sicurezza, la maggiore efficienza energetica, l'ampliamento e la funzionalità degli spazi didattici".