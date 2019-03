Squarta propone registro Progetti vita

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Squarta presenterà una proposta di legge per istituire presso le anagrafi cittadine dei Comuni dell'Umbria il registro dei 'Progetti di vita per le persone con gravi disabilità'. Secondo il portavoce del centrodestra "è una possibilità preziosa per i tanti genitori e familiari preoccupati del domani, quando non saranno più in grado di occuparsi dei loro cari".

"Il progetto di vita - spiega Squarta - è un documento che afferma l'importanza di dare ascolto ai bisogni e alle aspirazioni delle persone meno fortunate in maniera tale da salvaguardare le loro volontà quando si ritroveranno sole a causa della scomparsa dei genitori o dei familiari che si occupano di loro. Quando i genitori del disabile non ci saranno più le consuetudini e le attività del disabile, messe nero su bianco negli uffici comunali, dovranno essere tenute in considerazione e rispettate anche nel futuro poiché verrà garantito il mantenimento del medesimo stile di vita".