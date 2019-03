Numerosi interventi in gran parte della provincia di Perugia da parte dei vigili del fuoco per i danni provocati dal forte vento che ha portato anche a un'abbassamento sensibile delle temperature. Non vengono segnalati problemi alle persone.

Gli interventi hanno riguardato in particolare alberi e rami caduti in diverse zone o tegole divelte. Le zone maggiormente interessate sono Trevi, Città di Castello, Perugia, Corciano e l'assisano.