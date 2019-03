Intitolata a Petri area Scuola polizia

È stata intitolata ad Emanuele Petri "Vittima del terrorismo" la nuova area addestrativa di tecniche operative dell'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato di Spoleto. È stato il capo della stessa polizia, Franco Gabrielli, a tagliare il nastro e a scoprire la targa in ricordo del sovrintendente Petri, ucciso il 2 marzo del 2003 in seguito a un conflitto a fuoco con due terroristi delle Brigate rosse.

Alla cerimonia hanno preso parte anche la vedova Alma Petri, e la signora Eugenia, madre dell'assistente Rolando Lanari, ucciso anche lui dai terroristi il 14 febbraio 1987 a Roma e al quale è intitolato l'istituto di Spoleto.

A margine della cerimonia Gabrielli, parlando con i giornalisti, ha evidenziato "l'importanza della Scuola". "Per noi - ha detto - è un presidio fondamentale non solo per il territorio, ma per l'intero complesso formativo della polizia di Stato".