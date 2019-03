Viadotto E45,"Tir lumaca" contro chiusura

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 23 MAR - "Siamo al fianco degli imprenditori, degli artigiani e degli autotrasportatori del territorio perché non è più tollerabile che siano penalizzati da un gap infrastrutturale che impedisce loro di essere competitivi sul mercato". E' quanto ha sostenuto l'assessore comunale di Città di Castello Riccardo Carletti che su delega del sindaco Luciano Bacchetta ha partecipato stamani al corteo di "tir lumaca" organizzato dal Coordinamento di Assotir Perugia "per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'autotrasporto merci per conto terzi causati della perdurante chiusura della E45 ai veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate dovuta al sequestro preventivo del viadotto 'Puleto', nel comune di Pieve Santo Stefano".

La manifestazione ha visto gli autotreni percorrere a passo d'uomo la E45 da Lidarno, in Umbria, fino a Canili di Verghereto, in Emilia Romagna, attraversando anche il territorio di Città di Castello.