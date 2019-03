Sindacati a Norcia, subito cabina regia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 MAR - La ricostruzione deve coincidere con una rinascita dei territori terremotati della Valnerina: ne sono convinte Cgil, Cisl e Uil che hanno dato vita ad un'assemblea pubblica a Norcia. Ascolto, proposta e protesta: queste le parole d'ordine per i tre sindacati, che si sono confrontati con il sindaco Nicola Alemanno, con il comitato "Norcia Rinasce", con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, con Federalberghi e con i cittadini.

Costituire "una cabina di regia", tra istituzioni, ai vari livelli, e parti sociali, tenendo insieme le tre priorità (servizi, cioè scuole, strade e sanità; attività produttive e ricostruzione degli edifici) è l'obiettivo primario dell'azione di Cgil, Cisl e Uil: "Non possiamo più aspettare - hanno detto i sindacati - e siamo pronti, in mancanza di risposte soddisfacenti, a farci carico della protesta che i territori terremotati inevitabilmente dovranno mettere in campo per costruire un futuro per il territorio e fermare lo spopolamento".



