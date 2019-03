Barberini,inclusione disabili è priorità

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - "La piena inclusione delle persone con disabilità è una priorità per la Regione Umbria": lo ha sottolineato Luca Barberini, assessore regionale alla Salute, Coesione sociale e Welfare, in apertura del seminario "Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità: garanzia di cittadinanza e di pari opportunità", nella sala dei Notari a Perugia.

"Il nuovo Piano sociale regionale - ha proseguito - dedica alla disabilità particolare attenzione e prevede una serie di azioni che coinvolgono non soltanto la Regione ma anche le Zone sociali e i Comuni. Abbiamo destinato il 20% dei 55 milioni del Fondo sociale europeo a favore dell'inclusione e a sostegno delle persone con disabilità. Abbiamo avviato molti progetti sulla vita indipendente con risultati straordinari. Inoltre, in attuazione della legge nazionale, abbiamo definito la cornice d'interventi per il 'dopo di noi', dando speranza a chi oggi può contare solo sulla propria famiglia".