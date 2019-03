Tac di ultima generazione a Foligno

Una nuova Tac di ultima generazione, un apparecchio radiologico digitale polifunzionale e un ortopantomografo innovativo sono stati inaugurati stamani all'ospedale di Foligno: si tratta di macchinari di ultima generazione che consentiranno esami più appropriati, veloci, sicuri e di qualità, contribuendo anche a una riduzione delle liste di attesa per esami di diagnostica strumentale.

La direzione della Usl Umbria 2 stima, infatti, che "la nuova Tac consentirà di effettuare circa 2mila esami in più l'anno, mentre con il nuovo strumento radiologico verranno garantire circa il 30-40 per cento di prestazioni in più, a parità di ore di utilizzo". All'inaugurazione è intervenuto anche l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e Welfare, Luca Barberini, evidenziando che "l'acquisto di questi nuovi strumenti s'inserisce nel percorso di rinnovamento tecnologico, avviato da tempo nella sanità umbra, per dare risposte sempre più adeguate ai bisogni di salute dei cittadini".



Data ultima modifica 21 marzo 2019 ore 16:09