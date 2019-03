Cina, UJ al Forum della cooperazione

Anche la Fondazione Umbria Jazz, da anni attiva con festival ed eventi in Cina, parteciperà al Forum dedicato alla cooperazione in programma domani, 22 marzo, nell'ambito della visita del presidente della Repubblica cinese Xi Jinping a Roma. L'evento è organizzato in collaborazione con il ministero dei Beni culturali ed avrà un focus specifico dedicato alla musica e agli eventi culturali.

"La sfida che Umbria Jazz si è proposta in questi anni - sottolinea una sua nota - è stata quella di stabilire un dialogo con le profonde trasformazioni della società cinese, che possono incontrare nel messaggio libero del Jazz una interlocuzione vitale e virtuosa. L'idea è quella di creare un interscambio, sia pure di nicchia, tra la cultura contemporanea italiana e cinese. D'altra parte il jazz italiano è una delle eccellenze culturali del nostro paese sulla scena internazionale, una delle realtà più nuove e contemporanee del made in Italy".