Ast, tavolo al Mise l'8 aprile

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - E' stato convocato dal ministero dello Sviluppo economico per l'8 aprile, alle 17, il tavolo per discutere della situazione occupazionale e produttiva dell'Ast di Terni. Lo comunica in una nota lo stesso dicastero, che ha invitato al tavolo l'ad dell'acciaieria, Massiminilano Burelli, i rappresentanti di Regione e Comune di Terni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Usb e quelle di Federmanager.

Stamani alle 10 è intanto iniziato in acciaieria lo sciopero di quattro ore per ogni turno indetto dalle rsu di stabilimento: tra le ragioni della protesta anche il ritardo nella convocazione dell'incontro ministeriale, inizialmente annunciato per la metà di marzo, oltre al piano industriale presentato dall'azienda e definito dai sindacali "di ridimensionamento", alle "mancate risposte ai lavoratori tramite la piattaforma di secondo livello" e alla "mancata stabilizzazione dei somministrati".