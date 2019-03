Da Regione misure per mitigare cambiamenti clima

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura Fernanda Cecchini, la Giunta regionale ha avviato due sottomisure del Psr 2014-2020 relative agli interventi a sostegno dell'azione congiunta per mitigare o adattarsi al cambiamento climatico e della cooperazione per la fornitura di biomassa per la produzione di energia e processi industriali. Entrambe possono contare su una dotazione finanziaria di 2 milioni ciascuna, di cui 862 mila euro derivanti da risorse Feasr.

"Si tratta di interventi - ha detto l'assessore Cecchini - finalizzati a supportare la cooperazione tra imprese agricole e altri attori, del mondo rurale economico e sociale, per una gestione collettiva e sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente e del paesaggio e ad iniziative collettive per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti rafforzano e rendono sinergici gli impegni comuni, moltiplicando i benefici ambientali e climatici, la diffusione di conoscenze e la creazione di reciprocità e fiducia".