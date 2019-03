Bandi per tutela infanzia,giovani e arte

Sono rivolti alla tutela dell'infanzia, al contrasto al disagio giovanile e al settore dell'arte due nuovi bandi a tema della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia pubblicati sul sito www.fondazionecrpg.com per i quali complessivamente sono state stanziate risorse per 1,2 milioni di euro. I contenuti sono stati presentati nel corso di un incontro che si è tenuto a palazzo Graziani al quale sono intervenuti la vice presidente e il segretario generale della Fondazione, Cristina Colaiacovo e Fabrizio Stazi, l'esperto in progettazione Giorgio Sordelli e il professor Francesco Federico Mancini. "Presentiamo il quarto e il quinto bando del 2019.

Abbiamo voluto imprimere alla nostra attività - ha detto Stazi - un orientamento che mettendo a fattor comune idee, energie e risorse, ci possa permettere di intraprendere azioni concrete, vicine alle esigenze quotidiane delle persone, coinvolgendo attivamente, istituzioni, enti non profit, imprese e cittadini con l'obiettivo di far progredire l'intera collettività".