L'esibizione dei Funk Off alla Cascata delle Marmore è uno degli appuntamenti più particolari di Umbria Jazz Spring in programma a Terni, dal 18 al 22 aprile.

Si esibiranno nelle giornate di Pasqua e Pasquetta (21 e 22 aprile) alle 11.

I Funk Off sono di casa a Umbria jazz. La street band toscana è diventata infatti popolarissima con una formula originale e riconoscibile: superare il concetto di marching band della tradizione di New Orleans proponendo una musica trascinante e spettacolare, moderna e coinvolgente. È così che i Funk Off sono diventati, da quando Umbria Jazz li ha presentati la prima volta, nel 2003, i beniamini del pubblico. Con una musica in cui si affacciano echi di James Brown e Frank Zappa, fino al puro funk tipo Gorge Clinton. Il gruppo toscano è stato in pratica riproposto quasi tutti gli anni, sia a Perugia sia a Orvieto e Terni, diventando un'attrazione fissa del festival. Stesso successo ha riscosso anche all'estero, da Melbourne a New York fino in Cina.