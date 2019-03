Sciopero clima: assessori Umbria fieri

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - "Siamo fierissimi che in tanti siete scesi in piazza a marciare e siamo con voi, a sostegno della battaglia il futuro del pianeta, consapevoli di essere di fronte a una sfida globale che deve vedere tutti impegnati a fare di più e meglio contro i cambiamenti climatici e per la sostenibilità ambientale. Anche se oggi, per motivi istituzionali, non abbiamo potuto marciare con voi, lottiamo e operiamo per portare avanti i vostri stessi obiettivi". È quanto affermano gli assessori regionali all'Istruzione, Antonio Bartolini, e all'Ambiente, Fernanda Cecchini commentando la manifestazione che si è svolta oggi anche a Perugia in adesione alla mobilitazione Fridays for future, nata dall'esempio della giovane svedese Greta Thunberg.

"Felice di vedere una mobilitazione così importante di giovani - sottolinea Bartolini - che tornano ad essere protagonisti della politica".